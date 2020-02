Acker bei Würzburg ist neuer Mittelpunkt der EU

In der Nacht auf Samstag ist Großbritannien aus der EU ausgetreten und die Folgen sind sogar in einer kleinen Gemeinde nahe Würzburg in Deutschland zu spüren. Denn ein Feld in Gadheim ist der neue Mittelpunkt der Union, zumindest geografisch. Hunderte Menschen fanden sich in dieser Nacht im neuen Zentrum der verkleinerten EU ein.