Jobs, Öffis und Grenzkontrolle

Nach dem Wahltriumph blieb Doskozil seiner Linie treu. Klare Absicht ist, alle Parteien und kluge Ideen in zukunftsweisende Projekte miteinzubeziehen. Ganz offiziell sollen gemeinsame Ziele festgeschrieben werden. Dementsprechend standen an den ersten Tagen nach dem erfolgreichen Urnengang nicht nur Entscheidungen in den SPÖ-Gremien an, sondern abseits davon genauso Sondierungsgespräche mit den anderen Parteien im Landtag. Als Erstes gab es ein Treffen mit der ÖVP. Mögliche inhaltliche Übereinkommen lotete für Türkis Obmann Thomas Steiner mit Landesgeschäftsführer Christoph Wolf und dem Oberwarter Stadtchef Georg Rosner aus. An Doskozils Seite brachte sich bereits seine künftige Stellvertreterin Astrid Eisenkopf ein, unterstützt von Landesrat Christian Illedits. Das Gespräch verlief vielversprechend. Wirtschaft und Gemeinden gelten als die Schwerpunkte.