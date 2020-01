Für Arnie griffen die Promis tief in die Tasche

Diese Summe kann sich wirklich sehen lassen: 900.000 Euro hat die Charity-A(u)ktion für den Klimaschutz von Österreichs wohl bekanntestem Aushängeschild in den USA, Arnold Schwarzenegger, am Donnerstag im Kitzbühel Country Club in Reith eingebracht. Zahlreiche Interessenten boten bei der Versteigerung mit, bei der unter anderem Requisiten aus Schwarzenegger-Filmen - etwa eine signierte Lederjacke aus „Terminator 2“ - unter den Hammer kamen. Die Freude über den Erfolg war nicht nur bei der „Steirischen Eiche“ groß.