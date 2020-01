Maria Großbauer gibt Opernball-Organisation ab

Meyer bedankte sich bei Großbauer, sie insgesamt bei vier Opernbällen an seiner Seite gehabt zu haben. „Sie war und ist ein großer Gewinn für die Wiener Staatsoper.“ Vor allem habe sie sich wesentlich dafür eingesetzt, dass die Oper und deren Künstler in den Mittelpunkt rücken: „der Opernball ist heute wirklich der Ball der Wiener Staatsoper“. Ein nicht ganz unwichtiges Detail: Auch die Einnahmen konnten gesteigert werden - „und die Nachfrage nach Logen und Karten ist überwältigend“, so Meyer.