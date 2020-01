Volle Wirtschaftspower mit gezielten Forderungen

Mit breiter Brust präsentierte sich Freitag das „Who is Who“ der Außerferner Wirtschaft in den Kammergemächern in Reutte. Nach einem Superjahr 2019 fühlt man sich stark, neue Wünsche wie ein Schüler- und Lehrlingsheim zu artikulieren. Die Meldung des Tages war aber die Rettung des Skigebietes, ab heute, Sonntag, sind die Lifte wieder offen.