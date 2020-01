Jennifer Lopez will nach „Bella Italia“ ziehen

„Ich würde gern anderswo als in den USA leben, in einem kleinen Dorf in Italien oder auf der anderen Seite der Welt auf Bali. Ich würde gern ein einfacheres Leben beginnen, Rad fahren, Brot kaufen gehen und malen“, schwärmte J. Lo im Interview mit dem Magazin „Vanity Fair“. „Ich würde gern in einem Schaukelstuhl sitzen und eine wunderbare Landschaft mit Oliven- oder Eichenbäumen genießen. Ich habe solche Fantasien“, gestand die 50-jährige Künstlerin, die gerade mit einer Werbekampagne für die US-Marke Guess für Aufsehen sorgt.