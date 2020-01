Böller auf Polizei: Ermittlungen wegen Mordversuch

„Eine Gruppe von Gewalttätern versuchte, einen brennenden Einkaufwagen mitten in eine Einheit der Bereitschaftspolizei zu schieben und beschossen diese massiv mit Pyrotechnik. Es ist erschreckend, wie skrupellos Personen in der Silvesternacht am Connewitzer Kreuz durch offensichtlich organisierte Angriffe schwerste Verletzungen von Menschen verursachen beziehungsweise in Kauf nehmen“, erklärte der Präsident der Polizeidirektion, Torsten Schultze gegenüber deutschen Medien.