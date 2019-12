Festgenommener bat Freundin vor Polizei um Jawort

Vor den Augen der Polizei hat ein festgenommener Mann in Oberfranken seiner Freundin einen Heiratsantrag gemacht. Auf der Polizeidienststelle fiel der 31-Jährige vor der Frau auf die Knie und bat sie um ihr Jawort, wie ein Polizeisprecher am Freitag mitteilte. Die 29-Jährige nahm den Antrag an.