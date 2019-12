Zu Weihnachten hat die Queen die Spendierhosen an

750 Weihnachtskarten

Gemeinsam mit ihrem Mann Prinz Philip verschickt die Queen außerdem an die 750 Weihnachtskarten, die von beiden persönlich unterschrieben wurden. Es heißt, das Paar beginnt meistens schon im Sommer damit. Die Queen spendet zu Weihnachten traditionell auch an Wohltätigkeitsorganisationen in Windsor und lässt Christbäume in die Westminster Abbey, die St. Paul‘s Kathedrale, die St. Giles‘ Kathedrale und die Canongate Kirk in Edinburgh bringen. Und auch die Kirchen und Schulen in Sandringham bekommen einen Weihnachtsbaum von der Queen geschenkt.