So geht‘s: Ganz entspannt im neuen Jahr!

In all dem Trubel und der Hetzerei erlauben sich Menschen oft nicht einen Moment der Einkehr oder des Verschnaufens. Dabei wäre es so wichtig, dem Kopf ab und an eine Pause vom Dauerstress zu gönnen - wovon auch der Körper profitiert. Das ist nicht nur für Menschen, die hochsensibel sind, enorm wichtig! Denn wer ständig unter Stress steht, ist oft auch von Krankheiten wie Bluthochdruck, Verspannungen und Schlafstörungen betroffen.