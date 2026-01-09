„Freiluft-Spektakel wäre eine absolut coole Sache“

Eine Idee, die bei den Verantwortlichen bislang auf Zustimmung stößt. „Das wäre eine absolut coole Sache, die nicht nur den Klubs, sondern auch der gesamten Liga guttun würde. Wir als Zeller Eisbären wären sehr gerne ein Teil davon“, schwärmt Eisbären-Geschäftsführer Patrick Schwarz. Auch in Linz könnte man sich eine Teilnahme gut vorstellen. „Wir sind als eines von vier Teams an einer Realisierung beteiligt. Das Projekt steht jedoch noch am Anfang und eine definitive Entscheidung steht noch aus“, so die Stahlstädter.