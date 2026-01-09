„Freiluft-Spektakel wäre eine absolut coole Sache“

Die Idee der Eishockey-Liga in Bischofshofen an der Skisprungschanze ein Freiluft-Spektakel durchzuführen, stößt bei den Klubs auf Zustimmung. KAC-Boss Oliver Pilloni fordert eine richtige Planung.
Das Vorhaben der ICE Hockey League für ein mögliches Freiluft-Spektakel im Auslauf der Skisprungschanze in Bischofshofen schlägt in der österreichischen Eishockey-Szene hohe Wellen. Wie berichtet, plant die Liga im Jänner 2027 vier Partien unter freiem Himmel. Neben dem Kärntner-Derby, Salzburg gegen Linz, einer Damen-Partie sollen auch die Zeller Eisbären ihr Zweitliga-Derby gegen Kitzbühel an der Sprungschanze austragen.
Eine Idee, die bei den Verantwortlichen bislang auf Zustimmung stößt. „Das wäre eine absolut coole Sache, die nicht nur den Klubs, sondern auch der gesamten Liga guttun würde. Wir als Zeller Eisbären wären sehr gerne ein Teil davon“, schwärmt Eisbären-Geschäftsführer Patrick Schwarz. Auch in Linz könnte man sich eine Teilnahme gut vorstellen. „Wir sind als eines von vier Teams an einer Realisierung beteiligt. Das Projekt steht jedoch noch am Anfang und eine definitive Entscheidung steht noch aus“, so die Stahlstädter.
An Umsetzung arbeiten
In Kärnten zeigte man sich ebenfalls begeistert, verwies aber auch auf noch offene und teils tiefe Baustellen. „Natürlich sind wir immer für solche Events. Klar ist aber auch, dass es jetzt an der Zeit ist, alles exakt zu prüfen und an einer perfekten Umsetzung zu arbeiten“, meint KAC-Boss Oliver Pilloni, der 2010 und 2015 im Wörthersee-Stadion in Klagenfurt bereits zweimal ein sogenanntes „Winter Classic Game“ ausrichtete.
Damals strömten mehr als 30.000 Zuschauer in das umfunktionierte Fußballstadion. Nur bei Eishockey-Serienmeister Red Bull Salzburg hielt man sich noch bedeckt und wollte sich nicht äußern.
