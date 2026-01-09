Hochzeit in Venedig: Ministerin hat Ja gesagt!

Es ist eine ganz persönliche Neuigkeit aus dem Leben von Bundesministerin Claudia Plakolm (ÖVP): Die 31-jährige Familienministerin hat geheiratet. Über die Weihnachtsfeiertage gab sie ihrem Partner im kleinsten Kreis in Venedig standesamtlich das Jawort – erst vor etwa sechs Monaten lüftete die „Krone“ das Geheimnis um ihre Verlobung.