Hochzeit in Venedig: Ministerin hat Ja gesagt!

Sechs Monate nach der Verlobung ist es nun so weit: Familienministerin Claudia Plakolm hat über die Weihnachtsfeiertage geheiratet. Mit dem Jawort beginnt für die 31-Jährige ein neues Kapitel.
Es ist eine ganz persönliche Neuigkeit aus dem Leben von Bundesministerin Claudia Plakolm (ÖVP): Die 31-jährige Familienministerin hat geheiratet. Über die Weihnachtsfeiertage gab sie ihrem Partner im kleinsten Kreis in Venedig standesamtlich das Jawort – erst vor etwa sechs Monaten lüftete die „Krone“ das Geheimnis um ihre Verlobung.
Neuer Name für die Ministerin
Mit der Hochzeit verbunden ist aber auch ein weiterer Schritt: Plakolm hat den Nachnamen ihres Mannes Christoph Bauer angenommen. Ab Montag wird sie also offiziell als Claudia Bauer auftreten. Eine kirchliche Trauung ist laut ihrem Umfeld zu einem späteren Zeitpunkt geplant.
Die Beziehung zu ihrem nun frisch angetrauten Ehemann hatte die Ministerin bereits im Jahr 2024 öffentlich gemacht. Der Oberösterreicher ist kommunalpolitisch als Bürgermeister tätig, ist Berufsfeuerwehrmann, auf einem Bauernhof im Mühlviertel aufgewachsen und gilt als bodenständig.
Mit dem Jawort hat für die ÖVP-Nachwuchshoffnung ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Ob und wann das private Glück weiter wächst, wird aber vorerst wohl noch ein Geheimnis bleiben.
