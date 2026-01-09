Vorteilswelt
„Sehr glücklich“

Johannes Lamparter in Otepää auf Platz zwei

Ski Nordisch
09.01.2026 18:01
Johannes Lamparter
Johannes Lamparter(Bild: AP/Matthias Schrader)

Johannes Lamparter hat den Weltcupbewerb der Nordischen Kombinierer am Freitag in Otepää (Estland) als bester Österreicher auf Platz zwei abgeschlossen. 

Der Tiroler musste sich nur dem Deutschen Julian Schmid um 0,6 Punkte geschlagen geben. Thomas Rettenegger (+9,5) wurde unmittelbar vor seinem Bruder Stefan Rettenegger (12,1) Sechster. Aufgrund des starken Windes gab es keinen Sprung, es wurde der Probedurchgang des Vortages zur Berechnung des Endergebnisses herangezogen.

(Bild: AP/Matthias Schrader)

  Für die mit fünf Siegen in die Saison gestarteten Österreicher endete damit der zweite Bewerb in Folge ohne einen Platz auf der obersten Stockerl-Treppe – den vorangegangenen Bewerb in Ramsau hatte der Deutsche Vinzenz Geiger für sich entschieden. Im Weltcup führt Lamparter mit 595 Punkten weiter souverän vor Schmid (499) und Thomas Rettenegger (493).

Lamparter „sehr glücklich“
Lamparter zeigte sich danach „sehr glücklich über den Podestplatz. Ich konnte ein richtig starkes Langlaufrennen zeigen, und auch auf der Schanze funktioniert es sehr gut“, erklärte der dreifache Saisonsieger.

Lisa Hirner
Lisa Hirner(Bild: GEPA)

Im Frauen-Bewerb ging der Sieg an die Norwegerin Ida Marie Hagen. Die Österreicherinnen Lisa Hirner und Katharina Gruber wurden Neunte und Zehnte. In Otepää stehen auch am Samstag und Sonntag Weltcup-Bewerbe auf dem Programm.

