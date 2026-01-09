Johannes Lamparter in Otepää auf Platz zwei

Für die mit fünf Siegen in die Saison gestarteten Österreicher endete damit der zweite Bewerb in Folge ohne einen Platz auf der obersten Stockerl-Treppe – den vorangegangenen Bewerb in Ramsau hatte der Deutsche Vinzenz Geiger für sich entschieden. Im Weltcup führt Lamparter mit 595 Punkten weiter souverän vor Schmid (499) und Thomas Rettenegger (493).