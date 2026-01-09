Vorteilswelt
Titel nicht verteidigt

EM-Enttäuschung für angeschlagene Janine Flock

Wintersport
09.01.2026 12:46
Janine Flock
Janine Flock(Bild: EPA/MAYK WENDT)

Janine Flock hat die Titelverteidigung bei der Skeleton-EM am Freitag klar verpasst. Die zweifache Saisonsiegerin aus Tirol musste sich in St. Moritz mit Platz zwölf begnügen. 

Bei 2,36 Sek. Rückstand auf die Siegerin Kim Meylemans aus Belgien war für Flock eine Medaille außer Reichweite. Die vierfache Europameisterin war nach einer unliebsamen Bekanntschaft mit der Bande im Training nicht in Vollbesitz ihrer Kräfte angetreten. Beste Österreicher war Julia Erlacher als Zehnte.

Da das Rennen auch im Rahmen des Weltcups ausgetragen wurde, verlor Flock (1102 Punkte) das Gelbe Trikot der Gesamtführenden an Meylemans (1243). Auch im Vergleich mit der Konkurrenz aus Übersee setzte sich Meylemans vor Kelly Curtis (USA) deutlich durch. Flock wurde Weltcup-20., Erlacher 15.

