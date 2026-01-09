EM-Enttäuschung für angeschlagene Janine Flock

Da das Rennen auch im Rahmen des Weltcups ausgetragen wurde, verlor Flock (1102 Punkte) das Gelbe Trikot der Gesamtführenden an Meylemans (1243). Auch im Vergleich mit der Konkurrenz aus Übersee setzte sich Meylemans vor Kelly Curtis (USA) deutlich durch. Flock wurde Weltcup-20., Erlacher 15.