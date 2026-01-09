EM-Enttäuschung für angeschlagene Janine Flock

Janine Flock hat die Titelverteidigung bei der Skeleton-EM am Freitag klar verpasst. Die zweifache Saisonsiegerin aus Tirol musste sich in St. Moritz mit Platz zwölf begnügen.
Bei 2,36 Sek. Rückstand auf die Siegerin Kim Meylemans aus Belgien war für Flock eine Medaille außer Reichweite. Die vierfache Europameisterin war nach einer unliebsamen Bekanntschaft mit der Bande im Training nicht in Vollbesitz ihrer Kräfte angetreten. Beste Österreicher war Julia Erlacher als Zehnte.
Da das Rennen auch im Rahmen des Weltcups ausgetragen wurde, verlor Flock (1102 Punkte) das Gelbe Trikot der Gesamtführenden an Meylemans (1243). Auch im Vergleich mit der Konkurrenz aus Übersee setzte sich Meylemans vor Kelly Curtis (USA) deutlich durch. Flock wurde Weltcup-20., Erlacher 15.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.