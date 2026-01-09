„Solche Väter sollten wir uns doch wünschen“

„Eine Geburt ist etwas Wunderbares! Dass daraus wegen eines vielleicht nicht 100 Prozent inszenierten Fotos ein Shitstorm entsteht, über den nun sogar Bild online berichtete, ist für mich einfach nicht nachvollziehbar“, meldete sich nun auch Haberlander per Facebook zu dem Wirbel ums Neujahrsbaby zu Wort: „Väter, die von Anfang an dabei sind, Verantwortung übernehmen, Nähe zeigen und ihr Kind in den Arm nehmen, sind kein Aufreger – sondern genau das, was wir uns als Gesellschaft wünschen sollten! Und ganz wichtig und zu empfehlen: Genau deshalb gibt es in unseren Spitälern auch Familienzimmer und Begleitbetten.“