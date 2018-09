Jetzt ist endlich Schluss mit der Grübelei!

Öffnen Sie sich für die Gegenwart

Regelmäßige Achtsamkeitsübungen helfen, so Hammer, „die Gangschaltung des Geistes“ bewusst zu bedienen: Gedanken in die Gegenwart lenken, wahrnehmen, was ist. Was riecht man, was schmeckt man? Im Hier und Jetzt leben, sich weder in der Vergangenheit zu ergehen noch von der Zukunft zu träumen, sich öffnen für die Gegenwart. „Nehmen Sie Ihre Gedanken und Impulse als Vorgänge Ihres Geistes wahr, die kommen und gehen. Sie ziehen vorbei wie Wolken am Himmel, wie es oft in Meditationen heißt.“