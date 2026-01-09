145 Kilo! Kokain kam im Sportwagen zu uns

Drogen-Geld durch Firmenkonstrukte gewaschen

Ab Montag müssen sich fünf vorbestrafte Männer – zwei Syrer, zwei Österreicher und ein Kroate zwischen 26 und 42 Jahren – der Anklage der Staatsanwaltschaft Krems im Salzburger Landesgericht stellen. Drei Prozess-Tage sind geplant. Jahrelange Haftstrafen drohen. Am schwersten wiegen die Vorwürfe gegen einen Salzburger (37), der schon vier Jahre in Deutschland saß und ein Geständnis ablegte: Er soll auch andere zum Schmuggeln bestimmt haben.