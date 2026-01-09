Klitschko: Bürger Kiews sollen Stadt verlassen!

Klitschko appellierte an die Bürger, sie sollten vorübergehend aus der Stadt hinausfahren, wenn sie die Möglichkeit haben. Sie sollen Orte aufsuchen, an denen es alternative Energie- und Wärmequellen gibt und wo sie über Lebensmittel verfügen. Allerdings handelt es sich dabei um keinen offiziellen Aufruf zur Evakuierung, sondern dient „nur“ als Ratschlag an die Kiewer.