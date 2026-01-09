Vorteilswelt
Das ist der Grund

Klitschko: Bürger Kiews sollen Stadt verlassen!

Ausland
09.01.2026 17:21
In Kiew wurden in der Nacht auf Freitag mehrere Wohnblocks von russischen Geschossen getroffen.
In Kiew wurden in der Nacht auf Freitag mehrere Wohnblocks von russischen Geschossen getroffen.(Bild: AFP)

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko hat seine Bewohner aufgerufen, die Stadt vorläufig zu verlassen. Grund: 6000 Wohnblocks, die Hälfte der Mehrfamilienhäuser der ukrainischen Hauptstadt, könnten derzeit nicht geheizt werden, betonte Klitschko. Aktuell liegen die Temperaturen deutlich unter Null.

Klitschko appellierte an die Bürger, sie sollten vorübergehend aus der Stadt hinausfahren, wenn sie die Möglichkeit haben. Sie sollen Orte aufsuchen, an denen es alternative Energie- und Wärmequellen gibt und wo sie über Lebensmittel verfügen. Allerdings handelt es sich dabei um keinen offiziellen Aufruf zur Evakuierung, sondern dient „nur“ als Ratschlag an die Kiewer.

Auch mit Kiews Wasserversorgung gibt es inzwischen Probleme. In der Region werden die Temperaturen in den nächsten Tagen laut Vorhersagen weiterhin deutlich unter dem Gefrierpunkt (bis zu minuis 17 Grad) liegen.

Der russische Angriff der vergangenen Nacht war für die Infrastruktur von Kiew der bislang ...
Der russische Angriff der vergangenen Nacht war für die Infrastruktur von Kiew der bislang folgenschwerste des Krieges. Die Lage wird durch den strengen Winter verschärft.(Bild: AP/The Associated Press)

Tote und schwere Schäden nach russischem Luftangriff auf Kiew
Nach den nächtlichen russischen Angriffen auf Ziele in Kiew ist in Tausenden Wohnhäusern der ukrainischen Hauptstadt die Heizung ausgefallen. Etwa 6000 Wohnblöcke seien betroffen, erklärte Klitschko. In der Hauptstadt und im Umland waren nach Angaben des Energieministeriums am Freitagmorgen etwa 500.000 Verbrauchsstellen ohne Strom. 

Bei den russischen Angriffen mit Raketen und Drohnen wurden in der Nacht in Kiew vier Menschen getötet und 24 weitere verletzt, wie die örtlichen Behörden mitteilten. Mehrere Geschosse schlugen in Wohngebäuden ein. Menschen rannten in Schutzräume, während Sirenen, russische Drohnen und Raketen sowie Explosionen zu hören waren.

Lesen Sie auch:
„Oreschnik“-Angriff
Selenskyj verlangt „klare internationale Reaktion“
09.01.2026
Krone Plus Logo
Eskalation in Ukraine
„Oreschnik“: Russlands nahezu unaufhaltbare Rakete
09.01.2026
„Krone“-Umfrage zeigt:
Klare Mehrheit ist gegen EU-Beitritt der Ukraine
08.01.2026

Katarische Botschaft beschädigt
Dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj zufolge wurden durch die erneuten Angriffe in Kiew 20 Wohnhäuser beschädigt. Eine russische Drohne habe außerdem am Gebäude der katarischen Botschaft Schaden angerichtet.

