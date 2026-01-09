Das ist der Grund
Klitschko: Bürger Kiews sollen Stadt verlassen!
Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko hat seine Bewohner aufgerufen, die Stadt vorläufig zu verlassen. Grund: 6000 Wohnblocks, die Hälfte der Mehrfamilienhäuser der ukrainischen Hauptstadt, könnten derzeit nicht geheizt werden, betonte Klitschko. Aktuell liegen die Temperaturen deutlich unter Null.
Klitschko appellierte an die Bürger, sie sollten vorübergehend aus der Stadt hinausfahren, wenn sie die Möglichkeit haben. Sie sollen Orte aufsuchen, an denen es alternative Energie- und Wärmequellen gibt und wo sie über Lebensmittel verfügen. Allerdings handelt es sich dabei um keinen offiziellen Aufruf zur Evakuierung, sondern dient „nur“ als Ratschlag an die Kiewer.
Auch mit Kiews Wasserversorgung gibt es inzwischen Probleme. In der Region werden die Temperaturen in den nächsten Tagen laut Vorhersagen weiterhin deutlich unter dem Gefrierpunkt (bis zu minuis 17 Grad) liegen.
Tote und schwere Schäden nach russischem Luftangriff auf Kiew
Nach den nächtlichen russischen Angriffen auf Ziele in Kiew ist in Tausenden Wohnhäusern der ukrainischen Hauptstadt die Heizung ausgefallen. Etwa 6000 Wohnblöcke seien betroffen, erklärte Klitschko. In der Hauptstadt und im Umland waren nach Angaben des Energieministeriums am Freitagmorgen etwa 500.000 Verbrauchsstellen ohne Strom.
Bei den russischen Angriffen mit Raketen und Drohnen wurden in der Nacht in Kiew vier Menschen getötet und 24 weitere verletzt, wie die örtlichen Behörden mitteilten. Mehrere Geschosse schlugen in Wohngebäuden ein. Menschen rannten in Schutzräume, während Sirenen, russische Drohnen und Raketen sowie Explosionen zu hören waren.
Katarische Botschaft beschädigt
Dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj zufolge wurden durch die erneuten Angriffe in Kiew 20 Wohnhäuser beschädigt. Eine russische Drohne habe außerdem am Gebäude der katarischen Botschaft Schaden angerichtet.
