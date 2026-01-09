Polizistin als Stalkingopfer: „Ich hatte Angst!“

Wenn es um Beziehungen und deren Ende geht, verliert so mancher den Verstand. So geschehen auch am Wörthersee, wo ein Sicherheitsexperte nach dem Liebesaus nicht von der Ex lassen wollte, sie sogar mit einem GPS-Tracker am Auto verfolgte. Was er dabei vergaß: Die Frau ist Polizistin. Und kennt selbst Tricks!