Polizistin als Stalkingopfer: „Ich hatte Angst!“

LIVE: Mali-Goalie patzt, Senegal geht in Führung!
Africa-Cup-TICKER
Wenn es um Beziehungen und deren Ende geht, verliert so mancher den Verstand. So geschehen auch am Wörthersee, wo ein Sicherheitsexperte nach dem Liebesaus nicht von der Ex lassen wollte, sie sogar mit einem GPS-Tracker am Auto verfolgte. Was er dabei vergaß: Die Frau ist Polizistin. Und kennt selbst Tricks!
Vermutlich waren die beiden Kärntner ein fesches Paar: Sie ist eine attraktive Polizistin, er ein hochgewachsener Sicherheitsexperte. „Doch er hat einen massiven Kontrollwahn“, behauptet die 31-Jährige. „Darunter hat die Beziehung immer gelitten. Ich wollte eine Familie und nicht das!“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.