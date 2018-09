Hilfe, ich bin hochsensibel - was tun?

Das Phänomen der Hochsensibilität wurde erstmals von Elaine N. Aron beschrieben. Die Psychotherapeutin hat auch einen Hochsensibilitäts-Test entwickelt, der in der Psychologie hinsichtlich der empirischen Erfassung der Hochsensibilität Verwendung findet.



Der Begriff HSP („Highly Sensitive Person“) leitet sich aus dem Englischen ab und bedeutet in etwa „Hochsensible Person“. „Ich bin anders als die anderen“ oder „Ich fühle mich falsch“ sind Sätze, die man oft von Betroffenen hört. Schätzungen gehen davon aus, dass weltweit ca. 15 bis 20 Prozent der Menschen diese besondere Disposition besitzen, sich „anders“ fühlen als der Bevölkerungsdurchschnitt und sich in der Minderheit erleben, so Aron.