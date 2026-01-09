Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Besonderes Quartier

Deutsches Team zieht während der WM in eine Burg

Fußball International
09.01.2026 17:12

Die deutsche Nationalmannschaft wird bei der Weltmeisterschaft 2026 ihr Quartier in einer Burg beziehen. In Winston-Salem im Bundesstaat North Carolina fand der DFB in einem riesigen und über hundert Jahre alten Anwesen optimale Bedingungen vor.

0 Kommentare

Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann wird während der WM im Hotel „The Graylyn Estate“ wohnen, das optisch an eine mittelalterliche Burg erinnert. Das Luxus-Anwesen verfügt über 85 individuell gestaltete Zimmer, die über das gesamte 55 Hektar große Anwesen verteilt sind.

Das gesamte Areal wird von der benachbarten „Wake Forest University“ betrieben, wo die DFB-Truppe auch trainieren wird.

(Bild: AFP/RONNY HARTMANN)

„Das Allerwichtigste“
Nagelsmann: „Das Allerwichtigste ist aus Trainer- und Mannschaftssicht die Nähe zu den Plätzen. Wir haben hier drei Fußballplätze in einem sehr, sehr guten Zustand, die alle Ansprüche, die wir aus sportlicher Sicht stellen, erfüllen. Und wir können sie fußläufig und mit dem Fahrrad in weniger als zehn Minuten erreichen. Die Kooperation mit der Wake Forest University ist einmalig, wir finden bereits vieles vor Ort vor und müssen nicht alles aus Deutschland mitnehmen.“

Lesen Sie auch:
Fabio Cannavaro (li.) und Bundespräsident Alexander van der Bellen enthüllten am ...
Feierlich enthüllt
Der FIFA-WM-Pokal ist jetzt in Österreich
07.01.2026

Deutschland startet am 14. Juni in Houston gegen WM-Neuling Curacao, trifft am 20. Juni in Toronto auf die Elfenbeinküste und schließlich am 25. Juni in New Jersey auf Ecuador.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
137.654 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
121.376 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Adabei Österreich
Märchenprinz Eberhartinger mit 75 noch einmal Papa
103.183 mal gelesen
Dieser Mann ist Kult: Entertainer und Star-Musiker Klaus Eberhartinger 
Mehr Fußball International
Africa-Cup-TICKER
LIVE: Mali und Senegal tasten sich vorerst noch ab
Besonderes Quartier
Deutsches Team zieht während der WM in eine Burg
ÖFB-Kicker betroffen
Schnee-Chaos: Nächste Match-Absage in Deutschland
Krone Plus Logo
Drama um Hosiner
Zwei-Kilo-Tumor! „Hätte verbluten können“
Begehrter ÖFB-Kicker
Nächster Klub steigt in den Poker um Schlager ein
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf