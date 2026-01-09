Deutsches Team zieht während der WM in eine Burg

„Das Allerwichtigste“

Nagelsmann: „Das Allerwichtigste ist aus Trainer- und Mannschaftssicht die Nähe zu den Plätzen. Wir haben hier drei Fußballplätze in einem sehr, sehr guten Zustand, die alle Ansprüche, die wir aus sportlicher Sicht stellen, erfüllen. Und wir können sie fußläufig und mit dem Fahrrad in weniger als zehn Minuten erreichen. Die Kooperation mit der Wake Forest University ist einmalig, wir finden bereits vieles vor Ort vor und müssen nicht alles aus Deutschland mitnehmen.“