Deutsches Team zieht während der WM in eine Burg

Die deutsche Nationalmannschaft wird bei der Weltmeisterschaft 2026 ihr Quartier in einer Burg beziehen. In Winston-Salem im Bundesstaat North Carolina fand der DFB in einem riesigen und über hundert Jahre alten Anwesen optimale Bedingungen vor.
Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann wird während der WM im Hotel „The Graylyn Estate“ wohnen, das optisch an eine mittelalterliche Burg erinnert. Das Luxus-Anwesen verfügt über 85 individuell gestaltete Zimmer, die über das gesamte 55 Hektar große Anwesen verteilt sind.
Das gesamte Areal wird von der benachbarten „Wake Forest University“ betrieben, wo die DFB-Truppe auch trainieren wird.
„Das Allerwichtigste“
Nagelsmann: „Das Allerwichtigste ist aus Trainer- und Mannschaftssicht die Nähe zu den Plätzen. Wir haben hier drei Fußballplätze in einem sehr, sehr guten Zustand, die alle Ansprüche, die wir aus sportlicher Sicht stellen, erfüllen. Und wir können sie fußläufig und mit dem Fahrrad in weniger als zehn Minuten erreichen. Die Kooperation mit der Wake Forest University ist einmalig, wir finden bereits vieles vor Ort vor und müssen nicht alles aus Deutschland mitnehmen.“
Deutschland startet am 14. Juni in Houston gegen WM-Neuling Curacao, trifft am 20. Juni in Toronto auf die Elfenbeinküste und schließlich am 25. Juni in New Jersey auf Ecuador.
