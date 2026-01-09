Brechstange gegen Kopf im Streit um Sex und Drogen

Wegen „diverser Sexpraktiken“ nach Innsbruck gekommen

Eingangs schilderte der Erstangeklagte aber eine andere Version. Er und sein Kollege seien nämlich nicht die Täter, sondern die Opfer gewesen. Rund um „Deals“ um Drogen und Prostituierte an einer dafür einschlägig bekannten Adresse in Innsbruck seien sie „über den Tisch gezogen“ worden. Sie wären jedenfalls wegen „diverser Sexpraktiken“ nach Innsbruck gekommen, die in ihrer Heimat nicht möglich seien, erzählten die jungen Männer aus Bosnien bzw. Montenegro.