Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Prozess in Innsbruck

Brechstange gegen Kopf im Streit um Sex und Drogen

Tirol
09.01.2026 18:00
Einer der Angeklagten nahm eine Brechstange als Waffe. (Symbolbild)
Einer der Angeklagten nahm eine Brechstange als Waffe. (Symbolbild)(Bild: Reinhard Holl)

Eine handfeste Auseinandersetzung um Drogen und Prostituierte in Innsbruck eskalierte im Vorjahr. Zwei Männer (26 und 28 Jahre) saßen daher wegen schweren Raubes vor dem Landesgericht – die Brutalität gegen das Opfer schockierte.

0 Kommentare

Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft wogen schwer: Die Männer sollen im Mai einen Syrer auf die harte Tour beraubt haben. Unter anderem, indem sie ihm eine Waffe und ein Messer vorhielten und mit einer Brechstange gegen dessen Kopf und Oberschenkel schlugen.

Tat für lächerliche Beute
Die Beute war gering: 310 Euro und einige Karten des Opfers. Die Verletzungen hingegen waren durchaus beträchtlich – unter anderem ein Bruch des Mittelhandknochens und mehrere Schnittwunden.

Richter Michael Böhler leitete den Prozess.
Richter Michael Böhler leitete den Prozess.(Bild: Christof Birbaumer)

Wegen „diverser Sexpraktiken“ nach Innsbruck gekommen
Eingangs schilderte der Erstangeklagte aber eine andere Version. Er und sein Kollege seien nämlich nicht die Täter, sondern die Opfer gewesen. Rund um „Deals“ um Drogen und Prostituierte an einer dafür einschlägig bekannten Adresse in Innsbruck seien sie „über den Tisch gezogen“ worden. Sie wären jedenfalls wegen „diverser Sexpraktiken“ nach Innsbruck gekommen, die in ihrer Heimat nicht möglich seien, erzählten die jungen Männer aus Bosnien bzw. Montenegro.

Opfer „lieferte“ nicht – dann die Eskalation
Zum Streit, der schließlich völlig eskalierte, sei es gekommen, als der Syrer nicht „lieferte“. „Er wollte vorab von mir Geld haben und hat mich dann bedroht“, gab der Erstangeklagte an. Sein Freund – der Zweitangeklagte – sei ihm schließlich mit der Brechstange „beigestanden“ und habe ihn verteidigt.

Das sah das Gericht anders und verhängte drei Jahre Haft für den Erstangeklagten und vier Jahre für den vorbestraften Zweitangeklagten, der auch die Brechstange verwendet hatte – nicht rechtskräftig.

Porträt von Markus Stegmayr
Markus Stegmayr
Porträt von Andreas Moser
Andreas Moser
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

2000 ha Wald zerstört
Waldbrände in Argentinien: 3000 Touristen gerettet
Mit Reifen beladen
A21 war wegen brennendem Lkw stundenlang gesperrt
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Zwei Brüche, Operation
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
Die Mutter schimpfte ihre Kinder immer wieder, aber geschlagen wurden sie nicht.
Vater vor Gericht
Prügel-Attacken gegen gemeinsame Kinder erfunden
Auch der süßeste Hundeblick half nichts – Regeln sind Regeln und wer beim Schwarzfahren erwischt ...
133-Euro-Strafzettel
Fellnase in U-Bahn als Schwarzfahrer erwischt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
138.301 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
121.380 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Adabei Österreich
Märchenprinz Eberhartinger mit 75 noch einmal Papa
104.704 mal gelesen
Dieser Mann ist Kult: Entertainer und Star-Musiker Klaus Eberhartinger 
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf