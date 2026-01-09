KTM-Fahrer Sanders verteidigt Dakar-Führung!

Selbst eine Sechs-Minuten-Strafe für eine Geschwindigkeitsüberschreitung konnte auf den 326 Wertungskilometern zwischen Hail und Riad nicht verhindern, dass der australische Titelverteidiger als Spitzenreiter der Motorradwertung in die zweite und letzte Woche des Bewerbs geht. Der Vorsprung auf den US-Amerikaner Ricky Brabec (Honda) schmolz aber auf 45 Sekunden.