Motorsport-Klassiker

KTM-Fahrer Sanders verteidigt Dakar-Führung!

Motorsport
09.01.2026 17:50
Daniel Sanders
Daniel Sanders(Bild: AP/Thibault Camus)

KTM-Fahrer Daniel Sanders führt die Rallye Dakar in Saudi-Arabien auch nach der sechsten Etappe am Freitag an!

0 Kommentare

Selbst eine Sechs-Minuten-Strafe für eine Geschwindigkeitsüberschreitung konnte auf den 326 Wertungskilometern zwischen Hail und Riad nicht verhindern, dass der australische Titelverteidiger als Spitzenreiter der Motorradwertung in die zweite und letzte Woche des Bewerbs geht. Der Vorsprung auf den US-Amerikaner Ricky Brabec (Honda) schmolz aber auf 45 Sekunden.

49. Etappen-Sieg für Al-Attiyah
Bei den Autos übernahm vor dem Rasttag am Samstag der Katarer Nasser Al-Attiyah im Dacia die Führung. Der fünffache Dakar-Sieger gewann die Freitag-Etappe und verdrängte damit den Südafrikaner Henk Lategan (Toyota) von der Spitze der Gesamtwertung.

Al-Attiyah machte einen Rückstand von mehr als drei Minuten wett und führt nun mit 6:10 Minuten Vorsprung. Für den 55-Jährigen war es bereits der 49. Etappen-Sieg seiner Karriere in der Autoklasse – nur einer weniger als der Rekord von Ari Vatanen und Stephane Peterhansel.

Porträt von krone Sport
krone Sport
KTM
Loading
