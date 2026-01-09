Schnee-Chaos: Deutsches Bundesligaspiel abgesagt

Der Winter hat viele Teile Europas weiter fest im Griff und hat nun auch für eine erste Spielabsage in der deutschen Fußball-Bundesliga gesorgt. Das Spiel zwischen dem FC St. Pauli und RB Leipzig kann am Samstag nicht stattfinden. Betroffen sind davon gleich mehrere ÖFB-Legionäre.
Eigentlich sollte die Partie in Hamburg am Samstag um 15.30 Uhr angepfiffen werden. Doch daraus wird nun nichts. Wie die „Bild“ berichtet, hat sich das Schneechaos rund um die Heimstätte von St. Pauli – das legendäre Millerntor – am Freitag immer weiter verschärft.
Nach einer ersten Platzbegehung am Vormittag zeichnete sich schon bald ab, dass das Match wohl abgesagt werden muss. Der Rasen wäre dabei am Samstag vielleicht sogar noch bespielbar gewesen, aber die Zuwege zum Stadion hätten nicht ausreichend geräumt werden können.
Gefahren für Spieler und Fans
Zudem seien weitere Gefahren durch Schnee und Eis für die Sicherheit der Zuschauer und Spieler bedacht worden. So steht nun fest, dass RB Leipzig mit den ÖFB-Kickern Christoph Baumgartner, Xaver Schlager und Nicolas Seiwald am Samstag nicht im verschneiten Hamburg antreten muss.
Angesichts des anhaltenden Schneechaos ist es auch möglich, dass weitere Spiele oder andere Sportveranstaltungen abgesagt werden müssen.
