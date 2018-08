Mood Cure - Nahrung für Körper, Geist und Seele

Wenn ein hektischer Alltag, Stimmungsschwankungen und Müdigkeit in Ihrem Leben für Angespanntheit sorgen und Ihr Nervenkostüm langsam, aber sicher überstrapazieren, dann sollten Sie einen Blick auf Ihren Speiseplan und in Ihren Kühlschrank werfen, so Ernährungspsychologin Julia Ross. Die Bestsellerautorin macht es sich seit fast 20 Jahren zur Aufgabe, Menschen zu mehr Wohlbefinden und einer besseren Gemütslage zu verhelfen, indem sie Betroffenen den Zusammenhang zwischen Ernährung und Emotionen erklärt - und praxistaugliche Hilfe zur Selbsthilfe anbietet. Dabei gilt ein Grundsatz: „Die Stimmungslage bestimmt die Diät“! Mit ausgewogener Ernährung und der gezielten Zufuhr von Nahrungsergänzungsmitteln können wir somit unsere seelische Gesundheit zurückgewinnen, so Ross.



Wobei hilft die Mood Cure?

Wenn die Seele nicht richtig „isst“ bzw. unter einem Nährstoffmangel leidet, können folgende Symptome bzw. Beschwerden auftreten:



- Stress

- Reizbarkeit

- geringem Selbstwert

- AD(H)S

- jahreszeitlich bedingter Niedergeschlagenheit

- Verstimmungen bis hin zu Depressionen

- Ängsten

- PMS (prämenstruelles Syndrom) - hormoneller Unausgewogenheit

- Schlafstörungen

- Suchtproblemen

- Essstörungen

- Lebensmittelunverträglichkeiten