Rapid holt einen Engländer als weiteren Co-Trainer

Shulberg war zuletzt fast ein Jahrzehnt beim Norwich City FC, bei dem auch Hoff Thorup bis letzten April Cheftrainer der Profimannschaft war. Rapids dritter Co-Trainer war die letzten drei Jahre bei Norwich Leiter der Akademie und hatte vorher unterschiedliche Funktionen im Nachwuchsbereich, beispielsweise als „Head of Academy Coaching“.