Neues Team

Rapid holt einen Engländer als weiteren Co-Trainer

Bundesliga
09.01.2026 17:39
Joe Shulberg im Dress von Norwich
Joe Shulberg im Dress von Norwich(Bild: © Norwich City)

Bundesligist Rapid hat das Team seiner Co-Trainer mit einem dritten Mitarbeiter komplettiert. Neben dem Dänen Alan Gürkan Arac und dem Serben Luka Pavlović kann Neo-Cheftrainer Johannes Hoff Thorup nun auch auf die Dienste des 35-jährigen Engländers Joe Shulberg zählen.

0 Kommentare

Shulberg war zuletzt fast ein Jahrzehnt beim Norwich City FC, bei dem auch Hoff Thorup bis letzten April Cheftrainer der Profimannschaft war. Rapids dritter Co-Trainer war die letzten drei Jahre bei Norwich Leiter der Akademie und hatte vorher unterschiedliche Funktionen im Nachwuchsbereich, beispielsweise als „Head of Academy Coaching“.

In der Saison 2024/25 war Shulberg zudem einige Spiele Assistenztrainer der Profis von Norwich unter den Head-Coaches Hoff Thorup und Jack Wilshere.

Erster Engländer seit 100 Jahren
Seine ersten Trainersporen verdiente sich Joe Shulberg bereits als Teenager in der Akademie von Northampton Town, von 2014 bis 2015 sammelte er als „Assistent Coach – Men‘s Soccer“ Erfahrung in den Vereinigten Staaten an der Oklahoma City University und direkt im Anschluss – u.a. als Head Coach – im Nachwuchs des damaligen englischen League-Two Klubs Yeovil Town.

Wie Rapid bekannt gab, ist der 35-jährige Assistenztrainer der erste Engländer im Trainerstab des Klubs seit 100 Jahren. 1925/26 betreute Stanley Willmott die Rapid-Spieler.

