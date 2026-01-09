Nachbarin verletzt
Bayerin (79) warf Christbaum vom Balkon
In Bayern hat eine 79-Jährige den ausgedienten Christbaum vom Balkon ihrer Wohnung geworfen. Der Baum traf eine Nachbarin (88), die sich den Arm brach und ärztlich versorgt werden musste.
Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag in einem Mehrfamilienhaus im Landkreis Aschaffenburg, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die 79-Jährige entsorgte ihren Christbaum vom Balkon ihrer Wohnung im sechsten Stock. Zur Polizei sagte sie, den Bereich darunter vorher überprüft zu haben. Dennoch traf das Wurfgeschoss ihre Nachbarin. Die 88-Jährige hielt sich in dem Moment im Bereich einer Grünfläche vor dem Wohnhaus auf.
Die ältere Frau brach sich den Arm. Gegen die mutmaßliche Baumwerferin wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.