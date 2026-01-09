Bayerin (79) warf Christbaum vom Balkon

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag in einem Mehrfamilienhaus im Landkreis Aschaffenburg, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die 79-Jährige entsorgte ihren Christbaum vom Balkon ihrer Wohnung im sechsten Stock. Zur Polizei sagte sie, den Bereich darunter vorher überprüft zu haben. Dennoch traf das Wurfgeschoss ihre Nachbarin. Die 88-Jährige hielt sich in dem Moment im Bereich einer Grünfläche vor dem Wohnhaus auf.