Nachbarin verletzt

Bayerin (79) warf Christbaum vom Balkon

Ausland
09.01.2026 17:24
In Bayern wollte eine Frau ihren Christbaum über den Balkon entsorgen, dieser traf jedoch eine Nachbarin (Symbolbild).(Bild: Christof Birbaumer)

In Bayern hat eine 79-Jährige den ausgedienten Christbaum vom Balkon ihrer Wohnung geworfen. Der Baum traf eine Nachbarin (88), die sich den Arm brach und ärztlich versorgt werden musste.

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag in einem Mehrfamilienhaus im Landkreis Aschaffenburg, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die 79-Jährige entsorgte ihren Christbaum vom Balkon ihrer Wohnung im sechsten Stock. Zur Polizei sagte sie, den Bereich darunter vorher überprüft zu haben. Dennoch traf das Wurfgeschoss ihre Nachbarin. Die 88-Jährige hielt sich in dem Moment im Bereich einer Grünfläche vor dem Wohnhaus auf.

Die ältere Frau brach sich den Arm. Gegen die mutmaßliche Baumwerferin wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.

