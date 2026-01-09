Wirbel um Pächter: Beliebte Hütte erneut vor Aus?

Etwas skurril scheint die aktuelle Lage mit den Pächtern auf dem Koralpenhaus. Erst seit einem Monat betreiben sie die Hütte – der Alpenverein sucht aber schon wieder neue Bewerber. Die „Krone“ klärt auf, was auf der Lavanttaler Hütte los ist.
Am 5. Dezember 2025 eröffneten die neuen Pächter aus Tirol die Wintersaison 2025/26 auf dem Koralpenhaus. Beim Alpenverein und der Bevölkerung war die Freude groß, als sich das Gastro-Paar dazu bereit erklärte, die Hütte zu bewirtschaften. Sie folgten, wie berichtet, den Brüdern Mario und Gottfried Kienzer nach, die beiden haben die Hütte drei Jahre lang betrieben.
Auf den Enthusiasmus folgte aber rasch Unverständnis: Vor knapp einer Woche gab der Alpenverein das Haus nämlich erneut zur Pacht frei – und das, obwohl die aktuellen Wirte erst vor einem Monat eingezogen waren. „Uns wurde schriftlich mitgeteilt, dass die Pächter am 31.03.2026 die Saison beenden und den Sommer nicht auf der Hütte verbringen werden“, so Helmut Sumper, Vorsitzender des Alpenvereins Wolfsberg.
Befristeter Pachtvertrag
Diese Entscheidung habe sich das Pärchen vorerst noch offengehalten und deswegen auch nur einen befristeten Vertrag bis Ende März 2026 unterschrieben. Der Alpenverein habe aber gehofft, dass die Wirte auch den Sommer auf der Hütte verbringen. „Wir müssen uns absichern und schreiben das Haus deswegen für andere Interessenten neu aus. Natürlich kann es sein, dass sich die aktuellen Pächter in den kommenden Monaten noch umentscheiden und sich dann auch für die Sommersaison bewerben. Das würde uns sehr freuen und sie hätten auch einen großen Startvorteil“, so Sumper.
Unsichere Hüttennomaden
Aktuell scheint die Bewirtschaftung des Koralpenhauses jedoch wohl nur eine Übergangslösung zu sein. Das Paar sei unschlüssig. „Auch in einer Salzburger Hütte haben sie vergangenen Sommer nur eine Saison verbracht.“ Der Alpenverein zeigt sich jedoch kulant und setzt die Hüttennomaden nicht unter Druck. „Die jungen Pächter haben ihre Freunde und ihr soziales Umfeld in Tirol, da ist es verständlich, dass sie sich nicht langfristig binden wollen.“
Die derzeitigen Pächter wollen vorerst nur die Wintersaison bleiben, daher müssen wir neu ausschreiben.
Helmut Sumper, Vorsitzender des Alpenvereins
Der Alpenverein Wolfsberg tut sich schwer, geeignete Hüttenpächter zu finden, denn auch die Wolfsberger Hütte auf der Saualpe steht bis dato leer. „Besonders die Corona-Zeit hat dieses Problem verstärkt, da viele Fachkräfte aus der Gastronomie abgewandert sind“, so der Vorsitzende. „Wir versuchen alles, dass unsere Hütten bewirtschaftet werden, damit die Menschen dort am Berg einkehren können.“
