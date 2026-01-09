Wirbel um Pächter: Beliebte Hütte erneut vor Aus?

Befristeter Pachtvertrag

Diese Entscheidung habe sich das Pärchen vorerst noch offengehalten und deswegen auch nur einen befristeten Vertrag bis Ende März 2026 unterschrieben. Der Alpenverein habe aber gehofft, dass die Wirte auch den Sommer auf der Hütte verbringen. „Wir müssen uns absichern und schreiben das Haus deswegen für andere Interessenten neu aus. Natürlich kann es sein, dass sich die aktuellen Pächter in den kommenden Monaten noch umentscheiden und sich dann auch für die Sommersaison bewerben. Das würde uns sehr freuen und sie hätten auch einen großen Startvorteil“, so Sumper.