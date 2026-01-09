Mann lag Stunden mit Schmerzen in falscher Klinik

Rotes Kreuz durfte Patient nicht weitertransportieren

Laut Rotem Kreuz wurde dem Mann in Gmünd mitgeteilt, dass er weiterverlegt wird, weil kein Arzt anwesend sei. Die „Krone“ machte den 21-Jährigen ausfindig und sprach mit ihm: „Das Klinikpersonal war sehr nett, aber dort wurden mir nur starke Schmerzmittel verabreicht. Mein Bein wurde gekühlt und geröntgt. Es hing nur mehr schief runter und tat schon bei einer Verlagerung höllisch weh. In Ruhe habe ich die Schmerzen dank der Mittel gerade noch so ertragen“, schildert der junge Mann.