Besinnliche Andacht auf der Topitza

Weiter geht es am kommenden Sonntag, dem zweiten Advent, auf dem Stubeck bei Gmünd und dort wird es heuer so richtig winterlich sein. „Es liegen mehr als eineinhalb Meter Schnee“, weiß Willi Staudacher, ein Adventwanderer der allerersten Stunde: „Die Bedingungen sind perfekt und auch der höchstgelegene Adventkranz Österreichs, der alljährlich am Gipfelkreuz befestigt wird, ist bereits in Arbeit.“ Der Treffpunkt ist am Sonntag um 9 Uhr bei der Frido-Kordon-Hütte.