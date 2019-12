Essen Motor Show: Die Highlights der Tuning-Messe

KTM X-Bow mit zwei außenliegenden Turboladern

Doch hin zu den Sensationen, die die Szene selbst schafft: Das digitale Zeitalter gibt Tuning einen neuen Anstrich. Größere Tuningcrews haben Social Media für sich entdeckt und sich zu Ikonen in der Szene entwickelt. Der Verkauf von Merchandise - zum Beispiel in Form von Shirts und Basecaps - gehört dazu. Denn der individuelle Lifestyle ist ein Konzept: Getreu dem Vorbild der Ruhrpott-Tuning-Stars Jean-Pierre Krämer und Sydney Hoffmann ist Buntes, Wildes, Übertriebenes der Schlüssel zum Erfolg. So prangt in Krämers Supergolf ein Turbolader in der Größe eines ganzen Gouda, außen ist der Breitbau wie ein Baustellenfahrzeug foliert. Die Menschentraube hält den Golf trotzdem warm. Später enthüllt „JP“ an seinem Stand einen KTM X-Bow mit zwei außenliegenden Turboladern, der die Messehalle zum Beben bringt.