Aus und vorbei! Rangnick-Assistent ist Job los

Schluss und vorbei - nach gerade einmal 261 Tagen im Amt hat Onur Cinel, bei Österreichs Nationalteam Assistent von Ralf Rangnick, seinen „Zweitjob“ bei Cercle Brügge in Belgien verloren!
Dem Deutschen – früher auch beim FC Liefering und bei Red Bull Salzburg – wurde zum Verhängnis, dass er mit seinem Klub in 31 Pflichtspielen auf einen Punkteschnitt von gerade einmal 1,00 kam und folgerichtig in der Tabelle von Belgiens Jupiler Pro League nur auf dem vorletzten Platz liegt …
Cercle Brügge, das in den vergangenen Jahren mit Dominik Thalhammer, Miron Muslic und Ferdinand Feldhofer immer wieder auf Trainer mit Österreich-Bezug gesetzt hatte, kam in der Liga heuer bisher auf 6 Siege, 10 Remis und 13 Niederlagen.
Letzte Chance verpasst
Am Wochenende hatte die Cinel-Elf daheim mit einem 1:3 gegen das bis dahin schlechter platzierte Team von La Louvière die letzte Chance auf einen Sprung aus dem Abstiegs-Playoff heraus verpasst ...
Bis auf Weiteres übernehmen die bisherigen Assistenztrainer Jimmy De Wulf und Aurélien Collin die Agenden von Cinel bei Cercle – im ÖFB-Team bleibt der Deutsche weiterhin an der Seite von Rangnick ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.