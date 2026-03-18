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Aus und vorbei! Rangnick-Assistent ist Job los

Fußball International
18.03.2026 13:59
Onur Cinel
Onur Cinel(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Hannes Maierhofer
Von Hannes Maierhofer

Schluss und vorbei - nach gerade einmal 261 Tagen im Amt hat Onur Cinel, bei Österreichs Nationalteam Assistent von Ralf Rangnick, seinen „Zweitjob“ bei Cercle Brügge in Belgien verloren!

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Dem Deutschen – früher auch beim FC Liefering und bei Red Bull Salzburg – wurde zum Verhängnis, dass er mit seinem Klub in 31 Pflichtspielen auf einen Punkteschnitt von gerade einmal 1,00 kam und folgerichtig in der Tabelle von Belgiens Jupiler Pro League nur auf dem vorletzten Platz liegt …

Cercle Brügge, das in den vergangenen Jahren mit Dominik Thalhammer, Miron Muslic und Ferdinand Feldhofer immer wieder auf Trainer mit Österreich-Bezug gesetzt hatte, kam in der Liga heuer bisher auf 6 Siege, 10 Remis und 13 Niederlagen.

Letzte Chance verpasst
Am Wochenende hatte die Cinel-Elf daheim mit einem 1:3 gegen das bis dahin schlechter platzierte Team von La Louvière die letzte Chance auf einen Sprung aus dem Abstiegs-Playoff heraus verpasst ...

Bis auf Weiteres übernehmen die bisherigen Assistenztrainer Jimmy De Wulf und Aurélien Collin die Agenden von Cinel bei Cercle – im ÖFB-Team bleibt der Deutsche weiterhin an der Seite von Rangnick ...

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