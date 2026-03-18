Knie bei OP verwechselt: „Missverständnisse“

Info an Tochter: OP gut verlaufen

Zu Fehlern kam es offenbar auch nach dem abgebrochenen Eingriff. Angeblich sei der Begleitperson der Patientin zunächst mitgeteilt worden, dass die OP gut verlaufen sei. Auch das räumte die Klinik ein. Laut Werner-Mathienz sei die betroffene Patientin aber noch auf der Aufwachstation, gegen 21 Uhr, über Problem informiert worden. Ein vertiefendes Gespräch habe am nächsten Tag in der Früh, um 7.20 Uhr, mit Ärzten stattgefunden.