Diese Drogeriekette will nun Österreich erobern

Die dänische Drogeriemarktkette Normal startet in Österreich. Am Donnerstag eröffnet die Einzelhandelskette ihre erste Filiale in der Wiener Mariahilfer Straße, wenige Tage später folgt ein Standort im G3-Shoppingcenter in Gerasdorf bei Wien (Bezirk Korneuburg). Für das Frühjahr ist noch ein Geschäft im Wiener Donauzentrum geplant.