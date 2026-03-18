Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Konkurrenz

Diese Drogeriekette will nun Österreich erobern

Wien
18.03.2026 13:50
Marktführer bei Drogeriewaren sind in Österreich dm und Bipa. Müller liegt mit deutlichem ...
Marktführer bei Drogeriewaren sind in Österreich dm und Bipa. Müller liegt mit deutlichem Abstand auf Rang 3. Ab Donnerstag zieht in Wien neue Konkurrenz ein.(Bild: © Robert Kneschke)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Mit „ungewöhnlichen Preisen“ („unormale priser) und „einzigartigen Erlebnissen“ („unikke oplevelser“) will eine neue Drogeriekette die Herzen preisbewusster Österreicher erobern. 

0 Kommentare

Die dänische Drogeriemarktkette Normal startet in Österreich. Am Donnerstag eröffnet die Einzelhandelskette ihre erste Filiale in der Wiener Mariahilfer Straße, wenige Tage später folgt ein Standort im G3-Shoppingcenter in Gerasdorf bei Wien (Bezirk Korneuburg). Für das Frühjahr ist noch ein Geschäft im Wiener Donauzentrum geplant.

975 FILIALEN WELTWEIT
Normal eröffnete seine erste Filiale im Jahr 2013 in Silkeborg und expandierte seitdem rasant. Zuletzt betrieb die Einzelhandelskette mehr als 975 Filialen in Dänemark, Norwegen, Schweden, den Niederlanden, Frankreich, Finnland, Portugal, Spanien, Italien und Irland. Der Jahresumsatz beträgt 15 Milliarden Dänische Kronen (zwei Mrd. Euro).

Fixpreise, wöchentlich 100 neue Produkte
Die dänische Kette will hierzulande Kunden und Marktanteile nicht über Aktionsangebote gewinnen, sondern setzt auf eine andere Strategie: „Dauerhaft niedrige Fixpreise, jede Woche mindestens 100 neue Produkte, bekannte Marken“, beschrieb der Normal-Geschäftsführer das Konzept gegenüber der „Kleinen Zeitung“.

Lesen Sie auch:
Im Durchschnitt strömten letztes Jahr in ganz Europa 21,6 Millionen Kunden wöchentlich in die ...
Milliardenumsatz 2025:
Dieser Diskonter setzt der Billig-Konkurrenz zu
30.01.2026

Man halte das Geschäftsmodell „bewusst einfach“ und habe „geringe Promotionskosten und ein niedriges Marketingbudget“.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
18.03.2026 13:50
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
5° / 16°
Symbol wolkig
Wien 11. Simmering
5° / 16°
Symbol wolkig
Wien 14. Penzing
3° / 15°
Symbol wolkig
Wien 19. Döbling
4° / 16°
Symbol wolkig
Wien 21. Floridsdorf
5° / 16°
Symbol wolkig

krone.tv

Der Vorfall hatte einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.
Großeinsatz in Tirol
Schuss im Spital: Details zum Täter, was er wollte
Mojtaba Khameneis Bedürfnis, sich die Beine zu vertreten, soll ihm das Leben gerettet haben.
Zufall rettete ihn
Darum überlebte neuer Ayatollah Israels Angriff
Der Uluru (vormals „Ayers Rock“) auf einer Archivaufnahme
Nach Rekordregen
Wasserfälle am Uluru: Warnung an Touristen
Ilaria Grava freut sich, ihre Eisstatue zurückzuhaben. Jetzt will sie eine noch größere Version ...
Krone Plus Logo
Stanitzel-Entführung
Nach Diebstahl: „Wir kaufen ein noch größeres Eis“
Stefanie P. und Patrick M. waren sechs Jahre ein Paar. Im Sommer 2025 kam es zur Trennung, im ...
Krone Plus Logo
Grazer Influencerin
Gutachten belegt: So qualvoll starb Stefanie (32)
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Wintereinbruch begräbt Alpendorf unter Schnee
202.038 mal gelesen
Der Winter hat das italienische Dorf Macugnaga wieder voll im Griff.
Wien
Unter Betonmassen begraben: Vier Arbeiter tot!
158.413 mal gelesen
Adabei Österreich
„Habe ihr Kokain auf die Lippen geschmiert“
131.073 mal gelesen
In einem Video auf Instagram wehrt sich Christopher Seiler gegen die bisherige Darstellung der ...
Innenpolitik
Gesundheitskasse steht kurz vor dem Finanzkollaps
1704 mal kommentiert
In den Jahresberichten der ÖGK zeigt sich, dass die Rücklagen der Gesundheitskasse aufgebraucht ...
Innenpolitik
Spritpreisbremse: Das ändert sich für Autofahrer
1518 mal kommentiert
SPÖ und ÖVP haben doch noch zu einem Kompromiss gefunden.
Innenpolitik
Sohn von FPÖ-General für Behörde „Geisterschüler“
1462 mal kommentiert
Das Sozialministerium von Korinna Schumann verschickte Mahnbriefe (siehe Dokument) an ...
Mehr Wien
Neue Konkurrenz
Diese Drogeriekette will nun Österreich erobern
Es hat sich ausgeklebt
„Mumienhände“ auf A2: Jetzt droht die Rechnung
Festnahme in Wien
Zuerst Fremden gefilmt, dann mit Messer bedroht
Neue tragische Details
4 Arbeiter tot: Warum die Bergung so lange dauerte
Basteln, Natur, Rätsel
Tolles Programm für Kinder in den Osterferien
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf