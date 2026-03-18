Diese Drogeriekette will nun Österreich erobern

Mit „ungewöhnlichen Preisen“ („unormale priser) und „einzigartigen Erlebnissen“ („unikke oplevelser“) will eine neue Drogeriekette die Herzen preisbewusster Österreicher erobern.
Die dänische Drogeriemarktkette Normal startet in Österreich. Am Donnerstag eröffnet die Einzelhandelskette ihre erste Filiale in der Wiener Mariahilfer Straße, wenige Tage später folgt ein Standort im G3-Shoppingcenter in Gerasdorf bei Wien (Bezirk Korneuburg). Für das Frühjahr ist noch ein Geschäft im Wiener Donauzentrum geplant.
Fixpreise, wöchentlich 100 neue Produkte
Die dänische Kette will hierzulande Kunden und Marktanteile nicht über Aktionsangebote gewinnen, sondern setzt auf eine andere Strategie: „Dauerhaft niedrige Fixpreise, jede Woche mindestens 100 neue Produkte, bekannte Marken“, beschrieb der Normal-Geschäftsführer das Konzept gegenüber der „Kleinen Zeitung“.
Man halte das Geschäftsmodell „bewusst einfach“ und habe „geringe Promotionskosten und ein niedriges Marketingbudget“.
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