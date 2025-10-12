Mülltrennung: Wie gewissenhaft sind Sie dabei?

Dass eine korrekte Mülltrennung in Sachen Umweltschutz unerlässlich ist, steht außer Frage. Nicht jeder nimmt es dabei aber so genau, weshalb in Neunkirchen kürzlich Abfallsünder von der Müllabfuhr einen Denkzettel verpasst bekommen haben. Doch wie sehr achten Sie darauf, dass Ihr Mist in der richtigen Tonne landet?
Wie wichtig ist Ihnen die korrekte Mülltrennung und warum? In welchen Situationen nehmen Sie es möglicherweise nicht so genau? Welchen Einfluss hat das neue Pfandsystem darauf, wie gewissenhaft Sie dabei sind? Erzählen Sie es uns in den Kommentaren und diskutieren Sie mit!
