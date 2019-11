Palästinenser lassen Hass auf Trump freien Lauf

Tausende Palästinenser haben am Dienstag gegen den Kurswechsel der USA hinsichtlich der israelischen Siedlungspolitik protestiert. In Nablus im nördlichen Westjordanland setzten sie lebensgroße Pappfiguren von US-Präsident Donald Trump, US-Außenminister Mike Pompeo und Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu in Brand.