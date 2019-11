Letzte Pilz-Anfrage zu Ibiza: Peschorn schweigt

„Gedenke nicht, die Anfrage zu beantworten“

Peschorn hat nun zu Ende der achtwöchigen Antwortpflicht ein Schreiben ans Parlament übermittelt, in dem er festhält, dass er nicht gedenkt, die Anfrage zu beantworten. „Die Abgeordneten Dr. Pilz, Freundinnen und Freunde sind nicht mehr Mitglieder des Nationalrates, womit die Anfrage nicht beantwortet werden kann“, schreibt der Minister. In der Geschäftsordnung des Nationalrates heiße es: „Wenn der Anfragende nicht mehr Mitglied des Nationalrates ist, fehlt es am Adressaten der Anfragebeantwortung, weswegen auch von einer Beantwortung der ursprünglich von diesem Abgeordneten gestellten parlamentarischen Anfrage abzusehen ist.“