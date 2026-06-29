Verletzungsdrama bei WM – jetzt platzt Transfer!

Er kann einem richtig leidtun! Uruguay-Star Manuel Ugarte verletzte sich bei der 0:1-Niederlage gegen Spanien, die das bittere WM-Aus besiegelte, schwer. Jetzt platzt auch noch sein Transfer.
Bei der WM stand Ugarte in allen drei Gruppenspielen in der Startelf. Im Spiel gegen Spanien verletzte er sich jedoch, nach einem Zusammenstoß musste der 25-Jährige vom Platz getragen werden.
Nun gibt’s die bittere Diagnose: Kreuzbandriss! Ugarte wird operiert und sechs Monate ausfallen. Ein herber Rückschlag!
Nur Reservist in Manchester
In der vergangenen Saison spielte Ugarte unter Trainer Michael Carrick bei Manchester United keine große Rolle, kam meist nur als Reservist zum Einsatz. Eigentlich war ein Abschied im Sommer geplant – es gab zahlreiche Interessenten aus der Premier League und der Serie A. Doch nun kommt alles anders.
FIFA übernimmt Gehalt
Aufgrund der Hiobsbotschaft ist ein Wechsel vorerst vom Tisch. Glück für Manchester United: Weil die Verletzung während der WM passierte, übernimmt die FIFA die Gehaltszahlungen des Spielers.
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