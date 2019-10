Spittalerin von falschem US-General ausgetrickst

Zwischen Mai und Oktober erschlich sich ein Betrüger in einer Partnerbörse das Vertrauen einer 69 Jahre alten Frau aus Spittal. Der Mann gab sich als US-General aus und stellte der Spittalerin Goldbarren in Aussicht, wenn sie ihm mehrere Tausend Euro für Zoll- und Lagergebühren leihen würde. Als die Frau vom „FBI New York“ über WhatsApp eine Aufforderung erhielt, diese zu unterstützen, erstattete sie die Anzeige.