Trump hebt alle Sanktionen gegen die Türkei auf

Kurden setzten Kampf gegen IS aus

Aufgrund der Kampfhandlungen zwischen der türkischen Armee bzw. mit ihr verbündeter arabischer Milizen und den Syrischen Demokratischen Kräften (einer Allianz zwischen Kurden und arabischen Stämmen, die sich im Zuge der Befreiung von der IS-Herrschaft in den vergangenen Jahren den Kurden angeschlossen haben) sahen sich die Kurden gezwungen, ihren Kampf gegen den IS einzustellen. „Wir haben all unsere Aktivitäten gegen den IS eingefroren“, sagte SDF-Chef Maslum Abdi am Mittwoch dem kurdischen Fernsehsender Ronahi.