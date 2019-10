Erdogan verlängert Waffenruhe in Nordsyrien

Russland und die Türkei haben für den Norden Syriens in mehr als sechsstündigen Verhandlungen eine längere Waffenruhe ausgehandelt. Sie vereinbarten zudem gemeinsame Patrouillen in der Region, wie der russische Außenminister Sergej Lawrow am Dienstag in Sotschi mitteilte. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan würdigte das Ergebnis seines Treffens mit Kremlchef Wladimir Putin als „historisch“.