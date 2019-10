Türkische Offensive steht bevor: USA ziehen ab

Während die Türkei seit Tagen ihre Truppenpräsenz an der Grenze verstärkt und sich auf eine offenbar demnächst bevorstehende Offensive in den kurdischen Gebieten in Nordsyrien vorbereitet, ziehen die USA ihre Einheiten von der türkischen Grenze ab und überlassen den Türken das Gebiet östlich des Euphrat. Das Gebiet, das unter der Kontrolle der kurdischen Miliz YPG steht, ist seit Langem im Visier des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Gegen dessen Drohungen und gegen den US-Truppenabzug haben am Wochenende Tausende Kurden in Nordsyrien protestiert (siehe Video oben).