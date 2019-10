Kärntner Figurentheater feiert Cikl Cakl-Festival

Das Figurentheater hat in Kärnten eine lange Tradition - vor allem in den zweisprachigen Regionen. In St. Michael ob Bleiburg/Šmihel nad Pliberkom wird es seit 40 Jahren nicht nur gespielt, sondern gelebt! Jedes Jahr werden neue Stücke aufgeführt, manches Mal konnte der hiesige Kulturverein vier Premieren pro Jahr darbieten, des Öfteren wurde er dafür ausgezeichnet.