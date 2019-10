Kosovo-Wahl: Oppositionsparteien als Sieger

Die beiden führenden Oppositionskräfte - die Mitte-rechts-Partei Demokratische Liga (LDK) und die linksnationalistische Vetevendosje - haben die vorgezogenen Parlamentswahlen im Kosovo gewonnen. Die beiden lieferten sich bis zuletzt ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Am Ende kam Vetevendosje mit knapp 26 Prozent auf Platz eins, knapp gefolgt von der LDK. Beide Parteien kündigten noch am Abend Koalitionsgespräche an. Die bisherigen Regierungsparteien mussten dagegen Verluste hinnehmen.