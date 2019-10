VW Touareg V8: Ein SUV ist der stärkste Volkswagen

Der 4,0-Liter-Achtzylinder ist mit zwei Turboladern (mit elektrisch verstellbarer Turbinengeometrie) und verstellbarem Ventilhub ausgestattet. Er stellt ein Drehmoment von 900 Nm zur Verfügung - und das bereits ab 1000/min.! Der Sprint von 0 auf Tempo 100 km/h gelingt in 4,9 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit wird bei 250 km/h abgeregelt. Den NEFZ-Durchschnittsverbrauch gibt VW mit 7,4 l/100 km an, laut WLTP sind es 9,1 bis 9,6 Liter. Bis zu 3,5 Tonnen können an den Haken genommen werden (75 Prozent aller Touareg werden mit Anhängerkupplung bestellt). In den Kofferraum passen bis zu 1800 Liter.