Offroad im VW Touareg: Schritt zurück nach oben

Die Preisliste beginnt bei 66.690 Euro, der stärkere V6 TDI kostet 6000 Euro Aufpreis. In Österreich serienmäßig sind der 90 statt 75 Liter große Treibstofftank sowie der 24 statt zwölf Liter fassende AdBlue-Tank, was etwa in Deutschland Teil des Offroad-Paketes ist. Generell ist die Ausstattung nicht karg, dennoch beginnt hier erst der Marsch durch die Aufpreisliste. Offroad-Paket, Luftfederung, Allradlenkung, das Navitainment mit dem gigantischen Display - wenn man alles hat, was man will, fehlt nicht viel auf sechsstellig.