Hunderte Funktionäre laufen um die Stimmen

Das ist derzeit meine Freizeitbeschäftigung“, lacht Manfred Vogler. Der Ingenieur (44) aus Salzburg-Riedenburg ist ÖVP-Wahlhelfer und nach der Arbeit täglich mindestens zwei Stunden im Einsatz. „Ich verteile in Maxglan und Taxham Flyer auf den Straßen und lege sie in die Postkästen.“ Was ihn motiviert? „Ich war grüner Stammwähler.“ Bei der Flüchtlingskrise 2015 sei aber Sebastian Kurz als einziger glaubwürdig gewesen.