China-Fernseher stürmt Verkaufs-Charts auf Amazon

Xiaomi hat sich rasant entwickelt

In China hat sich Hersteller Xiaomi in den vergangenen Jahren zu einer fixen Größe am Elektronikmarkt entwickelt und vor allem mit Smartphones mit gutem Preis-Leistungsverhältnis Kunden gewonnen. Am Smartphone-Markt ist Xiaomi mittlerweile bereits die Nummer vier hinter Samsung, Huawei und Apple. Mittlerweile baut das Unternehmen aber auch alle möglichen anderen Dinge - von Smartphone-Zubehör wie In-Ears über Smart-Home-Komponenten, Drohnen, E-Scooter, Saugroboter, Laserprojektoren, mobile Lautsprecher - und eben auch Fernseher.