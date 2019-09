Behörde warnt vor „gefährlichster Schadsoftware“

Das deutsche Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat vor einer neuen Welle von Cyberangriffen mit der Schadsoftware „Emotet“ gewarnt. Die Gefahr sei erheblich, sagte BSI-Präsident Arne Schönbohm. In den vergangenen Tagen habe es in Unternehmen und anderen Organisationen bereits „erhebliche Schäden“ gegeben. „Wenn man sich nicht auf die Bedrohungslage vorbereitet, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man Opfer wird.“