Schadsoftware „Emotet“ wird per E-Mail übertragen

Das deutsche Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat laut eigenen Angaben in den vergangenen Tagen eine auffällige Häufung an Meldungen zu schwerwiegenden IT-Sicherheitsvorfällen erhalten, die im Zusammenhang mit „Emotet“ stehen. In Einzelfällen sei es bei den Betroffenen durch Ausfälle der kompletten IT-Infrastruktur zu Einschränkungen kritischer Geschäftsprozesse gekommen, die Schäden in Millionenhöhe nach sich zogen, warnt die Behörde.